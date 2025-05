Das Verfahren um den neuerlich in Schieflage geratenen Autoteilezulieferer Sonnplast Solutions geht in die nächste Runde. Zum 1. Mai wurde offiziell das Insolvenzverfahren eröffnet. Das teilte das Büro des Insolvenzverwalters Kai Dellit auf Anfrage mit. Demzufolge sollen die Geschäfte unvermindert weiterlaufen. Bestehende und neue Aufträge werden abgearbeitet, heißt es. Die Investorensuche ist auch noch nicht abgeschlossen und dauert noch an. Die Frage, ob in Zukunft mit einem Stellenabbau zu rechnen ist, ließ die Kanzlei unbeantwortet.