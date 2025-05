Stellvertretend für Oberbürgermeister Heiko Vogt begrüßte Christian Dressel am Samstag die extra für das Rathauskonzert aus Schweden angereisten Künstler vor einem ausverkauften Saal. Die Rathauskonzerte bilden in den unruhigen Zeiten mit ihrem kulturellen Angebot einen Ort der Ruhe und Besinnung. Kultur, Können und Kompetenz vereinen sich in diesem Rathauskonzert der „Jazzfreunde Sonneberg“ mit ihrem Vorsitzenden, Initiator und Kenner der zeitgenössischen Jazzszene Christoph Armbrecht, der es fertig brachte eine einzigartig schöne und angesagteste Stimme des Jazz nach Sonneberg zu bringen.