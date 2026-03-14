Wer hat sie nicht schon auf einer der großen Veranstaltungen der Stadt gesehen? Die großen gelb-schwarzen Sonneberg-Buchstaben? Ob beim Staffellauf der Grundschulen, beim historischen Fußballspiel gegen die Neustadt-Auswahl im Stadion, beim Stadt- und Museumsfest zum großen Radrennen mitten auf der Köppelsdorfer Straße, bei der Messe Famos in der Eishalle oder aber beim Jahresempfang im Gesellschaftshaus – immer ziehen sie die Blicke auf sich, teilte Stadtsprecherin Cindy Heinkel mit.