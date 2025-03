Robert Sesselmann räumte jüngst erfolglos zwei Vorhaben ab, die anzugehen er zuvor als vordringliche Aufgabe angekündigt hatte. Als Sonnebergs AfD-Landrat im Spätsommer 2024 startete, im Internet eine Wochenchronik vorzuhalten, war ein um’s andere Mal das Stichwort „Solarpark“ gesetzt. Eine PV-Anlage auf dem sanierten Gelände der einstigen kreislichen Hausmülldeponie in Mengersgereuth-Hämmern zu installieren, nannte Sesselmann eine „super Idee“. So könnten Erlöse erzielt werden, die – zweckgebunden eingesetzt zugunsten der Abfallwirtschaft – einen Beitrag leisten würden, Müllgebühr-Zahler zu entlasten. Mehrfach kam Sesselmann in seinen Youtube-Videos auf den Stand der Planungen zu sprechen. Zusammen mit der Teag wolle man die Nachnutzung des Deponiekörpers gewinnbringend angehen. Ein Erlös von 40 000 Euro ließe sich einspielen. Je nachdem, wie die Kooperation sich ausgestalte, sei womöglich noch mehr drin. In der 49. Kalenderwoche informierte Sesselmann schließlich über Anschauungsunterricht, den man sich zu einem solchen PV-Projekt in Veilsdorf geholt habe. Weiterhin prüfe seine Verwaltung, ob der Ansatz geeignet sei.