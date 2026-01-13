 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Seniorenbüro öffnet in der Innenstadt

Sonneberg Seniorenbüro öffnet in der Innenstadt

Seit dem 7. Januar gibt es in der Köppelsdorfer Straße 36 ein Seniorenbüro. Dank eines Kooperationsvertrags zwischen der Stadt, dem Seniorenbeirat und der Landvolkbildung.

Sonneberg: Seniorenbüro öffnet in der Innenstadt
1
Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt freut sich mit der Seniorenbeiratsvorsitzenden Johanna Hammerschmidt und Carolin Gögel, Sozialarbeiterin bei der Landvolkbildung Thüringen, über die Neueröffnung des Seniorenbüros in der Innenstadt. Foto:  

Der Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Sonneberg, dem Seniorenbeirat und dem Verein Landvolkbildung Thüringen für die Betreibung des Seniorenbüros im Stadtgebiet ist offiziell unterzeichnet. Das Büro befindet sich in den Räumen der Landvolkbildung, nahe der Bushaltestelle Bley, und dient als Anlaufstelle für ältere Menschen und deren Angehörige. Zu den Kernaufgaben des Büros gehören die Beratung und Unterstützung älterer Menschen sowie der Angehörigen, die Vermittlung von bedarfsgerechten Hilfen und das Angebot von Kursen, Veranstaltungen, Bildungsfahrten oder Lesungen und Vorträgen. Auch Menschen im Übertritt in den Ruhestand können bei Fragen und Themen auf die Mitarbeiter des Seniorenbüros zukommen.

Nach der Werbung weiterlesen

Sprechzeit immer mittwochs 13 bis 14 Uhr

Beratungstermine können telefonisch unter (0 36 75) 4 29 52 35 oder per E-Mail sonneberg@landvolkbildung.de vereinbart werden. Persönliche Vorsprache ist zu den offenen Sprechzeiten – immer mittwochs von 13 und 14 Uhr – möglich. Seniorenbeiratsvorsitzende Johanna Hammerschmidt freut sich, in der Landvolkbildung einen kompetenten Partner gefunden zu haben.