Sonneberg: Seniorenbüro öffnet in der Innenstadt

Der Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Sonneberg, dem Seniorenbeirat und dem Verein Landvolkbildung Thüringen für die Betreibung des Seniorenbüros im Stadtgebiet ist offiziell unterzeichnet. Das Büro befindet sich in den Räumen der Landvolkbildung, nahe der Bushaltestelle Bley, und dient als Anlaufstelle für ältere Menschen und deren Angehörige. Zu den Kernaufgaben des Büros gehören die Beratung und Unterstützung älterer Menschen sowie der Angehörigen, die Vermittlung von bedarfsgerechten Hilfen und das Angebot von Kursen, Veranstaltungen, Bildungsfahrten oder Lesungen und Vorträgen. Auch Menschen im Übertritt in den Ruhestand können bei Fragen und Themen auf die Mitarbeiter des Seniorenbüros zukommen.