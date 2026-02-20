Die CDU-Kreistagsfraktion Sonneberg hat am Mittwoch eine umfassende Anfrage mit 14 Fragen zur Migrationspolitik an Landrat Robert Sesselmann (AfD) eingereicht. Fraktionsvorsitzender Christian Tanzmeier fordert damit eine konkrete Bilanz der im Wahlkampf angekündigten Maßnahmen. „Im Wahlkampf hat der Landrat verkündet, in der Migrationspolitik rigoros durchzugreifen. Nach zweieinhalb Jahren im Amt wollen wir wissen: Was ist aus diesen Ankündigungen geworden? Welche konkreten Maßnahmen wurden umgesetzt?”, erklärt Christian Tanzmeier, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion.