Sonneberg: Schutz der Nutztiere hat oberste Priorität

Die Vogelgrippe, oder auch Geflügelpest, ist eine hoch ansteckende Virusinfektion bei Geflügel und anderen Vögeln. Bei zwei am Kronacher Teich am 7. und 8. Oktober tot aufgefundenen Gänsen (eine Kanadagans, eine Graugans) wurde das hochpathogene Virus am 11. Oktober durch das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) nachgewiesen. Der Befund wurde durch das nationale Referenzlabor am Friedrich-Löffler-Institut am 14. Oktober bestätigt. Die Erkrankung führt zu erheblichen Verlusten in Geflügelhaltungen. Eine Ansteckungsgefahr für Menschen ist vernachlässigbar. Bereits im Januar kam es bei dort aufgefundenen Kadavern von Wassergeflügel zu bestätigten Fällen der Tierseuche, erinnert das Sonneberger Landratsamt.