Sonneberg: Schulungen gehen in die zweite Runde

Rätselhaft

Knobelspaß

Weil die Nachfrage so groß war, gibt es seit dieser Woche eine zusätzliche Rätselbeilage, die bei den Prospekten zu finden und sowohl in der App als auch im Web-E-Paper im Browser aufrufbar ist. Schweden-, Waben-, Suchworträtsel, Wortbrücken, Fehlersuchbilder und viele weitere Herausforderungen sind verfügbar, teilweise auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden oder speziell für Kinder. Alles kann direkt online gelöst werden, es gibt bei Bedarf Tipps und auch immer eine kleine Anleitung, die vor allem bei den unbekannteren Rätselformen hilfreich ist. Außerdem ist ersichtlich, wenn sich ein Fehler in die Lösung eingeschlichen hat. Veröffentlicht wird das wöchentliche Digitalmagazin am Montag, um die digitale Ausgabe an diesem Tag noch weiter aufzuwerten.