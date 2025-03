Die Lernsituation am Förderzentrum problematisierte Roland Schliewe (AfD) zur Kreistagssitzung am Mittwoch. Schliewe, zugleich Geschäftsführer des Behindertenverbandes im Kreis Sonneberg, sprach von Plänen des staatlichen Schulamtes, Acht-, Neunt- und Zehntklässler nicht länger in der spezialisierten Einrichtung im Wolkenrasen-Schulzentrum auf den weiteren Lebensweg bzw. den Übergang ins Berufsleben vorbereiten, sondern diese stattdessen regulären Realschulen zuordnen zu wollen. Schliewe appellierte ans Landratsamt solchen Absichten dringlich entgegenzuwirken. Eine derartige Umstrukturierung werde gerade jenen Kindern und Jugendlichen nicht gerecht, deren Förderbedarf festgestellt ist. Sollten die Betroffenen tatsächlich, wie es ihm als Verbandschef zu Ohren gekommen sei, auf die Schularten verteilt werden, drohe im denkbar schwierigsten Alter, inmitten der Pubertät, der Verlust eines geschützten Lernumfeldes. Dies, so seine Befürchtung, werde dauerhaft negative Auswirkungen haben auf die weitere persönlichen Entwicklung oder beim Einstieg in einen Job.