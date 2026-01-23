„Am Ende des Tages muss stehen, dass wir alle zusammen in dieser Bundesrepublik Deutschland eine höhere volkswirtschaftliche Leistung gemeinsam erreichen, als wir sie gegenwärtig erreichen“, formulierte Friedrich Merz (CDU) dieser Tage bei einem Wahlkampfauftritt in Baden-Württemberg. Der Bundeskanzler nannte die Zahl der Krankheitstage in der Republik zu hoch. In der Tat hat das Statistische Bundesamt fürs Jahr 2024 einen Höchststand vermeldet: Arbeit Arbeitnehmer in Deutschland waren demnach durchschnittlich 14,8 Arbeitstage krankgemeldet – ein Anstieg um 3,6 Tage im Vergleich zu 2021. Aufs Korn nahm der Merz nun gezielt die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung, 2021 eingeführt im Zuge der Corona-Pandemie.