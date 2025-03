Der Workshop „Scherenspielzeug – ein Klassiker neu belebt“ findet an den Donnerstagen, 10., 17. und 24. April, statt und lädt ein, eine eigene bewegliche Figur zu kreieren. Dabei kann man in die faszinierende Geschichte des Scherenspielzeugs aus Sonneberg eintauchen, die auf eine lange Tradition zurückblickt. „In diesem Workshop stellen wir gemeinsam eine Stofffigur her, die mit einem vorgefertigten Scherenmechanismus zum Leben erweckt wird – ideal für einen kleinen Schreckmoment“, so Museumssprecherin Julia Thomae. Für die benötigten Bastelmaterialien fällt eine Gebühr von sechs Euro an, solange der Vorrat reicht.