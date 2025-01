Mitte Februar ist Schluss für Jürgen Köpper. Im Jugendhilfeausschuss verabschiedet am Montag Beate Meißner (CDU) ihren Parteifreund mit warmen Worten. Ganz andere Töne schlägt in den sozialen Netzwerken der AfD-Landrat gegenüber dem von ihm ausmanövrierten Vize an.