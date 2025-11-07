 
In der kalten Jahreszeit verwandelt sich die Eventlocation in einen Ort voller Emotion, Musik und Begegnung.

Sonneberg: Schlossberg – je kälter, desto heißer die Veranstaltungen
Auf dem Schlossberg ist das ganze Jahr lang über was los. Bei der vergangenen Ü-30-Party – die am 7. März wieder stattfindet – war mächtig was los. Foto: Matthias Maier

Zwischen November und März lädt Veranstalter Matthias Maier zu einem Winter voller Highlights ein – mit Events für jedes Alter und jedes Musikgenre.

„Ich will Menschen zusammenbringen – Mein Ziel ist es, für jedes Alter und jedes Genre ein passendes Event anzubieten. Ich möchte, dass sich Familien, Jugendliche, Erwachsene und Senioren gleichermaßen auf dem Schlossberg wohlfühlen. Vom Kinderlachen am Nachmittag bis zur Party bis spät in die Nacht– genau das macht unsere Events so besonders“, sagt Maier. Der Schlossberg – so Maier – soll ein Ort bleiben, an dem Erinnerungen entstehen.

Jede Menge Events für Jung und Alt

Bekannte Erfolgsformate wie die legendären Ü30 & Ü50 Partys, die energiegeladene Electronic Winter Night, Line Dance oder die beliebte Lachnacht sind feste Größen im Programm. Doch in diesem Jahr kommen neue, emotionale Erlebnisse hinzu: Das spektakuläre „Feuer & Flamme“, das große Weihnachtsbaum-Verbrennen mit Feuershow, Musik und Winterambiente, eröffnet die Saison. Dazu gesellen sich Kinder- und Jugenddiscos, mitreißende Rock- und Tribute-Shows, sowie liebevoll gestaltete Nachmittage für Senioren mit Musik, Kaffee und Tanz.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in dieser Wintersaison auf Kindern und Jugendlichen. Mit der farbenfrohen Kids Party und der neuen Jugenddisco schafft der Schlossberg sichere, moderne und betreute Veranstaltungen, bei denen Spaß und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Hier dürfen die Jüngsten ausgelassen tanzen, lachen und feiern – mit Musik, Animation, Spielen, Lichtshow und kleinen Überraschungen.

Eltern wissen ihre Kinder dabei in besten Händen. „Gerade für Kinder und Jugendliche möchten wir schöne Erinnerungen schaffen – Events, die altersgerecht, cool und unvergesslich sind. Denn auch sie gehören zur Schlossberg-Familie“, betont Maier

„Ich möchte, dass der Schlossberg ein Ort bleibt, an dem Erinnerungen entstehen – wo Menschen feiern, sich begegnen und einfach eine gute Zeit haben“, so Maier. Insgesamt 14 Veranstaltungen sind zwischen November und März auf dem Schlossberg geplant. Alle Termine, Infos und Tickets zu den Winterevents 2025/26 finden man online unter: www.schlossberg-sonneberg.de

Das Programm für die kommenden Monate im Überblick

Samstag, 15. November, 17 Uhr: Hochzeitsmesse Wedding Beats Samstag, 27. Dezember, 19 Uhr und Freitag, 13 März, 19 Uhr: Line Dance Party mit DJ André Freitag, 9. Januar, 16 bis 22 Uhr: Jugenddisco mit DJ Kalle Samstag, 10. Januar: Feuer&Flamme – Das große Weihnachtsbaumverbrennen (Baumannahme ab 16 Uhr, Feuershow und Feuerentzündung ab 18 Uhr) Sonntag, 11. Januar, 14.30 bis 18 Uhr: Seniorennachmittag mit DJ Torsten Donau Samstag, 17. Januar, 20 Uhr: Sonneberger Lachnacht Sonntag, 18. Januar, 14 bis 19 Uhr: Kinderdisco mit Steve Fischer Samstag, 24. Januar, 21 bis 3 Uhr: Electronic Winter – Party mit vier DJ’s Sonntag, 15. Februar, 14 bis 18.30 Uhr: Kinderfasching mit DJ Gert Samstag, 7. März, 20 Uhr: Ü30 Party Samstag, 14. März, 20 Uhr: Ü50 Party mit M&M Sonntag, 15. März, 14 Uhr: Kinderdisco mit Steve Fischer Freitag, 20. März, 20 bis 1 Uhr: Depeche Road – A Tribute to Depeche ModeSamstag, 21. März, 20 bis 1 Uhr: The Wild&Free Rock Show

 
 