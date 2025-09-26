Sonneberg Schienenersatzverkehr nach Neuhaus
Redaktion 26.09.2025 - 18:40 Uhr
Zwischen Sonneberg-Blechhammer und Neuhaus am Rennweg wird es für Bahnreisende am Wochenende unbequem. Bauarbeiten lassen keine Züge fahren.
Alle Shuttles zwischen Blechhammer und Neuhaus entfallen im genannten Zeitraum. Stattdessen werden Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt. Die Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig über geänderte Abfahrtzeiten zu informieren, die sich unter anderem aus den verlängerten Fahrzeiten des Schienenersatzverkehrs ergeben.
Zudem weist die STB darauf hin, dass eine Fahrradmitnahme im Schienenersatzverkehr nur eingeschränkt möglich ist. Ab Montag sollen die Züge wieder „normal“ verkehren.