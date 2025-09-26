 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Schienenersatzverkehr nach Neuhaus

Sonneberg Schienenersatzverkehr nach Neuhaus

Zwischen Sonneberg-Blechhammer und Neuhaus am Rennweg wird es für Bahnreisende am Wochenende unbequem. Bauarbeiten lassen keine Züge fahren.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Sonneberg: Schienenersatzverkehr nach Neuhaus
1
Die Süd-Thüringen-Bahn im Kreis Sonneberg. Foto: imago images/ari

Aufgrund von Bauarbeiten der Thüringer Eisenbahn GmbH an der Bahnstrecke zwischen Blechhammer (Ortsteil von Sonneberg) und Neuhaus am Rennweg kommt es im Zeitraum vom Freitag, 26. September, bis Sonntag, 28. September zu Fahrplanänderungen, informiert die Süd-Thüringen-Bahn (STB).

Nach der Werbung weiterlesen

Alle Shuttles zwischen Blechhammer und Neuhaus entfallen im genannten Zeitraum. Stattdessen werden Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt. Die Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig über geänderte Abfahrtzeiten zu informieren, die sich unter anderem aus den verlängerten Fahrzeiten des Schienenersatzverkehrs ergeben.

Zudem weist die STB darauf hin, dass eine Fahrradmitnahme im Schienenersatzverkehr nur eingeschränkt möglich ist. Ab Montag sollen die Züge wieder „normal“ verkehren.