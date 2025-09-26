Sonneberg: Schienenersatzverkehr nach Neuhaus

Alle Shuttles zwischen Blechhammer und Neuhaus entfallen im genannten Zeitraum. Stattdessen werden Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt. Die Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig über geänderte Abfahrtzeiten zu informieren, die sich unter anderem aus den verlängerten Fahrzeiten des Schienenersatzverkehrs ergeben.