Zwei Jahre lang hat die Hobbyhistorikerin Carola Hildebrand Informationen aus verschiedenen Archiven zusammengetragen und ihre Erkenntnisse und Fundstücke in einem Heft der Reihe „Berichte zur Regionalgeschichte“, herausgegeben vom Stadtarchiv Sonneberg, veröffentlicht. „Von Mühlen, Fabriken, Kureinrichtungen und Gaststätten - Eine Standortbetrachtung des ehemaligen Sanatoriums Dr. Balser“ heißt das Heft, welches es zum Preis von 17 Euro in der Stadtbibliothek Sonneberg zu haben ist. In ihren abendlichen Vortrag baute Hildebrand Flurkarten, historische Fotos, Briefe, Postkarten und weitere historische Quellen ein.