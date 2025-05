Sonneberg: Sammeltassen-Kaffeeklatsch zum Museumstag

Foto: privat

Unter dem Motto „Sammeltassen-Latsch“ erwartet die Gäste einen geselligen Kaffeeklatsch mit hausgemachtem Kuchen zum kleinen Preis – serviert vom Museums- und Geschichtsverein. „Bringen Sie gern Ihre eigene Sammlertasse mit und tauschen Sie sich in lockerer Runde aus, so Thomae. Für die Anmeldung bittet das Museum um eine kurze Nachricht per E-Mail an kontakt@deutschesspielzeugmuseum.de oder telefonisch unter (03675) 422634-27 bis zum 16. Mai 2025.