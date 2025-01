Am Ende des Lehrgangs, so die Ausbilderin, besteht die Möglichkeit, das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold abzulegen. Die Prüfung beinhaltet sowohl theoretische als auch praktische Teile, die sicherstellen, dass die angehenden Rettungsschwimmer bestens gerüstet sind, um im Ernstfall schnell sowie effektiv zu handeln. Darüber hinaus haben die Absolventen die Möglichkeit, im Sommer als Rettungsschwimmer in den Freibädern der Region, beispielsweise im Erlebnisbad Lauscha, zu arbeiten und somit zur Sicherheit der Badegäste beizutragen. Die Teilnahme steht allen offen – sowohl externen Interessierten als auch Vereins-Mitgliedern der Wasserwacht des DRK Sonneberg.