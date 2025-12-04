Die Idee zu einer besonderen Veranstaltung hatte Ex-Trabirennsportler und bekannter Zahnarzt Dr. Ralf Grünewald aus Sonneberg schon lange, die Umsetzung erfolgte durch Sohn Markus, ebenfalls erfolgreicher Motorsport-Pilot und bis heute dem Rennsport verbunden, kürzlich in der „Schächerhütt`“, dem Vereinsdomizil von Grünewald Motorsport e.V. Eingeladen hatte man den Chemnitzer Autor Jens Conrad, der nicht nur sein Buch „Meister mit zwei Kerzen“ – Trabant-Rennsport in der DDR vorstellte, sondern dies mit original Episoden ehemaliger Rennfahrer und Verantwortlicher entsprechend gewürzt darbot. Aus dem legendären G-H-D-Team waren neben Gastgeber Ralf Grünewald auch Reinhard Hill und Burkhard Diller sowie Wolfgang Hirche, Günter Schott und Familie Fietz sowie sehr viele Gäste vor Ort, um den Trabant-Rennsport in der DDR-Revue passieren zu lassen.