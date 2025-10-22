Das Kinder- und Jugendhaus „All In“ lädt am Samstag, 25. Oktober, in Sonneberg zur „Revolution“ Konzertnacht ein. Diese findet unter dem Motto „Alles außer leise“ statt. Die Veranstaltung in der Bert-Brecht-Straße 29 beginnt um 19 Uhr und richtet sich an alle ab zwölf Jahren. Der Eintritt ist frei. Besucher erwartet ein umfangreiches Programm, das neben dem Konzert auch eine Party und Karaoke umfasst. Darüber hinaus stehen Billard und Kicker zur Verfügung, und es wird Essen und Getränke geben. Die Konzertnacht wird vom Evangelischen Kirchenkreis (EKM) Sonneberg, dem Landkreis Sonneberg und dem Freistaat Thüringen (Ministerium für Soziales, Arbeit und Familie) gefördert.