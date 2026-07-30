Schon seit Monaten ist der Ausfall des Aufzugs an der Fuß- und Radwegbrücke in den Wolkenrasen ein Ärgernis für die Sonneberger. Zumal für Gehbehinderte erweist sich die Situation als massives Hindernis beim Weg aus Sonnebergs größtem Stadtteil in die Innenstadt und zurück. Wie berichtet, steht die Technik seit Dezember still. Vandalismus hatte seinerzeit den Totalausfall der Steuerung verursacht. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, stehen die Reparaturarbeiten nunmehr aber kurz vor dem erfolgreichen Abschluss.