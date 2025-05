Sonneberg: Rennwochenende und mehr in der Spielzeugstadt

Es geht so richtig rund, denn am 10. und 11. Mai 2025 veranstaltet der Verein Grünewald Motorsport wieder das beliebte 6h-Citykartrennen und eine Neuauflage des im vorigen Jahr eingeführten Pedal Gokartrennen für Kinder. Auch historische Karts werden wieder eine Rolle im Rennzirkus spielen, kündigt Stadtsprecherin Cindy Heinkel an. Zwei Tage lang werden die Zuschauer vom Geschehen auf der Innenstadt-Tangente und drum herum in den Bann gezogen. Bereits zum 12. Mal dürfen sich alle Rennfahrer und Begeisterten freuen auf das 6h Citykartrennen „Rund ums Sonneberger Reiterlein“. Einige Extra-Highlights sind angekündigt, unter anderem Live-Musik mit den Fabulous Bluesrock Inc. (FBI) am Samstag, 10. Mai ab 15 Uhr.