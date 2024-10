>

Anlaufpunkt und Treff von Rechtsextremisten war über Jahre hinweg die einstige Ausflugsgaststätte „Waldhaus“ in Sonneberg. Dies nahm im April 2021 ein heißes Ende. Das Gebäude war damals von Unbekannten in Brand gesteckt worden, mutmaßlich im Zusammenhang mit einer Serie von Anschlägen auf rechte Immobilien in ganz Thüringen. (Foto: / Zitzmann)