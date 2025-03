Bereits am kommenden Sonntag, 23. März, wird André Sperlich mit seinem Projektzirkus zunächst in Sonneberg auf dem Woolworth-Platz seine Zelte aufschlagen. Nachdem die Eltern der Schülerinnen und Schüler dabei selbst kurz zu Bühnenarbeitern werden und Hand anlegen, ist der Aufbau bestimmt schnell geschafft. Ab Montag wird es dann auch für alle 200 Schülerinnen und Schüler der Grube-Schule ernst: Zunächst steht das Kennenlernen der Artisten sowie die Vorstellung des Programms auf dem Plan. In A- und B-Gruppen aufgeteilt trainieren sie anschließend gemeinsam mit den Zirkusartisten im Zelt auf dem Woolworth-Platz, bevor es danach wieder in den projektorientierten Unterricht geht. Am Mittwoch, 26. März, um 17 Uhr findet dann die Premiere statt. In weiteren Vorstellungen am Donnerstag um 14 Uhr und 18 Uhr sowie am Freitag um 17 Uhr können die kleinen Zirkusstars zeigen, was sie zuvor gelernt haben. Von Akrobatik über Clownerie bis hin zu Zauberei und vielem mehr ist wohl alles dabei.