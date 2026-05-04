Sein Kind auf die Musikschule zu schicken, kommt Eltern künftig teurer. Zur Sitzung am Mittwoch beschloss der Kreistag mit 22 Ja-Stimmen, zumeist aus Reihen der Fraktionen von AfD bzw. Pro Son/FWG/FDP, gegen 13 Nein-Voten, zumeist vonseiten der CDU, nebst einer Enthaltung eine Anhebung der Gebühren zum Turnus 2026/27. In der Beschlussvorlage führte die Verwaltung aus, eine angemessene Erhöhung der Einnahmen aus dem Unterrichtsbetrieb solle erreicht werden, indem die Jahresgebühren künftig nicht mehr wie bisher in zehn, sondern in zwölf – also ungeachtet unterrichtsfreier Zeiten in den Ferien – monatlichen Raten zu begleichen sind.