Die Route lädt Radfahrende dazu ein, diesen geschichtsträchtigen Teil des Kontinents zu be- und erfahren. Der Iron Curtain Trail ergänzt also ab sofort als D-Route 13 das Radnetz Deutschland und umfasst auf dem deutschen Streckenabschnitt über 1800 Kilometer – und führt an der Gebrannten Brücke mit einem Abstecher in die Sonneberger Innenstadt bzw. beim Rennsteig zum Naturpark- und Geoparkinformationszentrum Kalte Küche in Spechtsbrunn vorbei.