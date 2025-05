Sonneberg: Puppen, Plüsch und mehr

Filmvorführungen

Am Freitag, 30. Mai, zeigt das Deutschen Spielzeugmuseum den neusten Streifen des SON-Film e.V. „Die letzten Spielzeugmacher“ mit drei Vorführungen um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr. „Tauchen Sie ein in die Welt traditioneller Handwerkskunst aus unserer Region – vom Pferdchenmacher in Hinterrod bis zur letzten Maskenmacherin Thüringens. Ein echtes Highlight für alle Liebhaber deutscher Handwerkskunst“, so Thomae.