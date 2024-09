Nicht alles, was in der Zuspitzung inhaltlich fragwürdig erscheint, erfüllt das Kriterium der Strafwürdigkeit. Zu dieser Einschätzung ist offensichtlich die Meininger Staatsanwaltschaft gekommen. Wie die Behörde auf Anfrage der Redaktion mitteilt, ist ein Verfahren gegen Roland Schliewe im Zusammenhang mit dessen Äußerungen im Februar-Kreistag eingestellt worden. Der Redebeitrag des Beschuldigten erfülle nicht den Tatbestand der Volksverhetzung, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.