Sonneberg: Prolog für die Jazztage

Nach sechs Jahren Pause reaktivieren die Sonneberger Jazzfreunde wieder das Prologkonzert im Saal der Musikschule. Pünktlich zum Herbstanfang und mit genügend zeitlichem Abstand zum Hauptevent wollen die Veranstalter damit Appetit machen auf das große Festival im November. Aus diesem Grund haben sie sich für den kommenden Sonntag, 21. September, um 19 Uhr eine ganz besondere Künstlerin eingeladen: Die Wahlfranzösin Julia Perminova. Die in Sibirien geborene Pianistin ist eine Brückenbauerin zwischen den Kulturen und nutzt ihr Klavier als Medium, um über die Schönheit und die Herausforderungen ihrer Herkunftsregion zu reflektieren – dort, wo die nahezu unberührte Wildnis auf eisige Kälte trifft.