Die Redaktion erreichte am Montag eine Pressemitteilung mit dem Titel „Dörfer, Gemeinden und Landkreis Sonneberg profitieren von kommunalem Kraftpaket.“ Diese hatten die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Beate Meißner sowie Henry Worm gemeinsam verfasst. „Mit der Einigung für einen Landeshaushalt bekommen nicht nur Feuerwehren, Vereine, soziale Einrichtungen und Landespersonal wie Polizisten oder Lehrer Sicherheit für dieses Jahr, auch die Kommunen und unser Landkreis Sonneberg profitieren finanziell maßgeblich. Dafür haben wir als CDU-Fraktion intensiv verhandelt, denn in den Dörfern und Gemeinden spüren die Bürger sofort, ob etwas funktioniert oder hakt“, sagen Beate Meißner und Henry Worm. Die Fraktionen haben sich auf zusätzliche 155 Millionen Euro Unterstützungsgelder für die Thüringer Kommunen geeinigt und damit eine „wichtige Reparatur“ am Haushaltsentwurf der Vorgängerregierung vorgenommen.