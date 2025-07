In der Langfristschau erreicht das Fallaufkommen bei der Sonneberger Polizei ein Fünf-Jahres-Hoch. Knapp 3200 Delikte waren vergangenes Jahr zu bearbeiten, in knapp zwei Dritteln gelang es dabei, eine Straftat einem oder mehreren Verdächtigen zuzuschreiben. Die Aufklärungsquote – letztlich Gradmesser des polizeilichen Erfolgs – kann sich sehen lassen: 65,7 Prozent. Im Ranking der Dienststellen in Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla stehen die Ordnungshüter aus dem Süden Thüringens damit an der Spitze. Was Sonnebergs PI-Chef Andreas Barnikol und Ines Beck, Leiterin der Ermittlungsgruppe, freut. Man hatte einerseits deutlich mehr zu tun (siehe Infokasten), erwischte aber trotzdem mehr Täter.