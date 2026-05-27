Jonas Greiner ist seit Jahren der Stolz der Region und sein Comedy-Mix, der zum sechsten Mal in Sonneberg stattfand, längst Kult. Deshalb pilgerten am Wochenende trotz Kaiserwetter und Pokalendspiel alle kritisch orientierten Comedy- und Kabarettfans zum traditionellen Veranstaltungsort im Autocenter Sonneberg. Die Veranstaltung mit der Spendenverlosung am Ende hatte wie immer die Sparkasse Sonneberg gesponsert. Als Gäste hatte Jonas Greiner diesmal drei ganz unterschiedlich gepolte Kabarettisten eingeladen. Den Comedian, Kabarettist und ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Migrationshintergrund Nektarios Vlachopoulos aus Baden-Württemberg. Er hat den Landsleuten deutscher Zunge genau aufs Maul geschaut und oft wenig Hirn gefunden.