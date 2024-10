Es tut sich demnächst wieder was in der Innenstadt: Voraussichtlich noch Ende Oktober/Anfang November starten die Bauarbeiten an der Ecke Köppelsdorfer Straße und Bahnhofstraße. Bei der Fläche, die im Volksmund „Haus der Dame“ genannt wird und Vis-á-vis zum Wunders Hüttla liegt, handelte es sich viele Jahre um Privateigentum. Eine Entwicklung dieser exponierten Ecke in der Innenstadt ist nun über den Grundstücks-Ankauf der Stadt Sonneberg möglich.