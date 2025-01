In den Winter- und Faschingsferien bietet das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg offene Workshops für Kinder und Familien an. An ausgewählten Nachmittagen können Jung und Alt nicht nur kreativ werden, sondern auch in die lange Tradition der Spielzeugproduktion eintauchen und Wissenswertes über die Geschichte der einstigen Weltspielwarenstadt erfahren.