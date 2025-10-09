Sonneberg: Paketweise Hoffnung

Offiziell ist Saisonauftakt der 16. Oktober. Aber Johanna Hammerschmidt und ihr Team sammeln schon jetzt, denn auch in diesem Jahr wollen sie bei der Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wieder ein Leuchten in Kinderaugen zaubern... „Wir starten in diesem Jahr in die 30. Saison der weltweiten Hilfsaktion und natürlich wird auch im Landkreis Sonneberg wieder gesammelt“, erklärt Hammerschmidt. 11.927.439 Kinder weltweit erhielten im vergangenen Jahr ein Schuhkarton-Geschenk. Kinder, die in bitterster Armut leben und die ohne diese Aktion nie ein Weihnachtsgeschenk erhalten würden. Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten. Kinder, die ein wenig Freude dringend brauchen können und die Nachricht, dass jemand an sie denkt...