Sonneberg Paketweise Hoffnung

Doris Hein

Auch 2025 sollen wieder Kinder weltweit mit kleinen Geschenken, liebevoll verpackt in Schuhkartons, eine Freude zum Weihnachtsfest erhalten.

 
Sonneberg: Paketweise Hoffnung
Auch Schulen und Kindergärten machen mit, hier die Grundschüler in Lauscha. Foto: Doris Hein

Offiziell ist Saisonauftakt der 16. Oktober. Aber Johanna Hammerschmidt und ihr Team sammeln schon jetzt, denn auch in diesem Jahr wollen sie bei der Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wieder ein Leuchten in Kinderaugen zaubern... „Wir starten in diesem Jahr in die 30. Saison der weltweiten Hilfsaktion und natürlich wird auch im Landkreis Sonneberg wieder gesammelt“, erklärt Hammerschmidt. 11.927.439 Kinder weltweit erhielten im vergangenen Jahr ein Schuhkarton-Geschenk. Kinder, die in bitterster Armut leben und die ohne diese Aktion nie ein Weihnachtsgeschenk erhalten würden. Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten. Kinder, die ein wenig Freude dringend brauchen können und die Nachricht, dass jemand an sie denkt...

Die Vorgehensweise fürs Packen des Schuhkartons funktioniert wie gewohnt:

Man beklebe einen Schuhkarton mit Geschenkpapier und packe ihn mit hübschen Kleinigkeiten. Dafür eignen sich m besten Basecap, Handschuhe, T-Shirt, Schuhe, Schal oder Socken, Sonnenbrille, Haarschmuck, Kamm, eine kleine Tasche, Hygieneartikel wie Handtuch, Waschlappen, Lippenpflege, Zahnbürste oder ähnliches, Spielzeug wie etwa ein Auto, ein Malbuch und Stifte dazu, ein Springseil, ein Plüschtier oder eine Puppe, Schulsachen wie Block, Stifte, Federmappe, Lineal, Radiergummi... All das sollen nur Beispiele sein.

Wichtig ist, dass nur neue Sachen eingepackt werden. Verboten sind auf jeden Fall Lebensmittel und Süßigkeiten, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine, Glücksspiel- und Zauberartikel, Bücher und Bargeld. Auch Zerbrechliches, Scharfes oder Gefährliches sowie Flüssigkeiten gehören nicht in das Weihnachtspaket. Außen sollte ein Aufkleber angebracht werden, aus dem ersichtlich ist, ob der Inhalt für ein Mädchen oder einen Jungen gedacht ist und welches Alter der Empfänger ungefähr haben sollte. Aufkleber gibt es wieder auf den Flyern, die in den Annahmestellen ausliegen.

Da die gesamte Aktion durch Spenden getragen wird, ist auch finanzielle Unterstützung willkommen, die etwa für den Transport der Geschenke zu den Kindern benötigt wird.

Die Annahmestellen im Überblick

Aktion
Bis 17. November können die Päckchen in folgenden Annahmestellen im Landkreis abgegeben werden: