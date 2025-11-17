Die Festlichkeiten zur Orgelweihe in der Stadtkirche St. Peter vor 100 Jahren wurden am Sonntagabend mit einem Orgelgalakonzert an der Sauer-Orgel von Professor Wolfgang Zerer aus Hamburg gekrönt. Pfarrer Rainer Kunz hieß den besonderen Gast und die Gemeinde in der sehr gut besuchten Stadtkirche willkommen. Kirche ist als Gemeinschaft eine freudige Zusammenkunft zur Feier von Jesus Christus, der für die Gemeinde aller Menschen Mensch geworden, gestorben und auferstanden ist. Kirchenlieder und orchestrales Orgelspiel bereichern die festliche Feier mit allen Sinnen. Nach dem Konzert warteten daher auch noch Essen und Kirchenwein auf die Kirchenbesucher.