Pünktlich zum Anpfiff hatten sich die Regenwolken verzogen. Knapp 300 Zuschauer sorgten bei Sonnenschein und besten Platzbedingungen im Städtischen Stadion für einen würdigen Rahmen. Auf dem Rasen übernahm der 1. FC Sonneberg 2004 das Kommando und setzte die Gäste früh unter Druck. FC-Trainer Roberto Benn hatte sich dafür etwas einfallen lassen: Er beorderte Stephan Funke in die Sturmspitze. Als Anspielstation und Ballverteiler sollte der erfahrene Angreifer die nachrückenden Offensivkräfte um Göhring, Hertel, Benn und Schreck in Szene setzen.