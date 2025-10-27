Sonneberg: Opening bereits mit einem Headliner

 
Fred Ulbricht

Die 39. Sonneberger Jazztage beginnen am Sonntag, 2. November, um 18 Uhr im Gesellschaftshaus Sonneberg mit „Chet on the beach“.

Die Musiker von „Chet on the beach“ kommen am Sonntag zur Eröffnung der Sonneberger Jazztage ins Gesellschaftshaus. Foto: Steven Haberland

Etwas überraschend für das Publikum beginnen die Jazztage nicht wie immer an einem Donnerstag, sondern aus organisatorischen Gründen an einem Sonntag. Das Festival startet mit dem Opening am 2. November ab 18 Uhr im Gesellschaftshaus Sonneberg. Nach einer Unterbrechung von zwölf Tagen geht das Programm mit weiteren Veranstaltungen dann am Freitag, 14. November, wie gewohnt weiter. Verständlich wird diese Entscheidung auch dadurch, dass sich die Sonneberger Jazzfreunde für das Opening einen ganz speziellen Höhepunkt einfallen lassen haben. Für sich betrachtet hätte dieser das Potenzial für den Headliner der 39. Jazztage gehabt. So wird es also in diesem Jahr gleich zwei Top Acts geben, die mit dem gebotenen zeitlichen Abstand besser zu genießen sind.

Nach der Werbung weiterlesen

Das Eröffnungsprogramm „Chet on the beach“ ist ein Crossover-Projekt aus Jazzmusik, Schauspiel, Gesang und Projektion. Dabei handelt es sich um eine Bühnen-Hommage an den großartigen und einflussreichen Jazztrompeter Chet Baker aus den USA. Die Kombination von Live-Musik und Schauspiel bietet persönliche und überraschende Einblicke in das bewegende Leben des legendären Jazzmusikers. Soundcollagen und Projektionen sorgen dabei für immer neue Stimmungen. Zur hochkarätigen Besetzung zählen Trompeter Ingolf Burkhardt (NDR-Bigband), Schauspieler und Synchronsprecher Sascha Rotermund (unter anderem Omar Sy, Benedict Cumberbatch) sowie Sängerin Ella Burkhardt – gerade ausgezeichnet mit dem Förderpreis der JazzBaltica.

Rahmenhandlung von Volker Präkelt

Die Rahmenhandlung stammt von Volker Präkelt, dem Autor der Jazz-Revue „Jazzterdays“ und des Theaterstücks „Herbst in New York“, das im New Yorker Jazzclub Birdland spielt. Die Idee, eine Geschichte um den legendären Trompeter Chet Baker in einer besonderen Form umzusetzen, entwickelte Volker Präkelt mit Ingolf Burkhardt. Der international bekannte Trompeter der NDR Bigband stellte als musikalischer Direktor die Besetzung zusammen – ein Who’s Who der norddeutschen Jazzszene an den Instrumenten mit Shooting Star Ella Burkhardt als Sängerin. Titelrolle und Co-Regie übernimmt Schauspieler und Synchronsprecher Sascha Rotermund. Die Bühnenprojektionen stammen vom Musikfotografen Steven Haberland. Das bewegende Leben von Chet Baker (1929 – 1988) ist Teil der Jazz-Historie und bereits aufwendig verfilmt worden. Allein „Chet on the beach“ bietet als einzigartige Mischung aus fantasievollen Szenen, Hörspiel-Elementen, atmosphärischen Sounds, Projektionen und Videos samt Live-Musik ganz neue, persönliche und überraschende Einblicke in das bewegte und bewegende Leben des Ausnahmekünstlers. Von West Coast bis Ostsee, vom jungen zum alten Chet, vom Bebop zum Cool-Jazz, von der Trompete zum Gesang – es sind die Gegensätze, die diesen Abend so spannend und einzigartig werden lassen. Autor Volker Präkelt: „Besonders interessiert hat uns die Ambivalenz, die sich durch sein ganzes Leben zieht.“ Chet konnte aufbrausend sein und sich gegen alle Widerstände zurück kämpfen – und hatte doch diese sanfte, ätherische Seite, die ihn so beliebt machte.

„Chet on the beach“ ist eine fiktionale Momentaufnahme mit dokumentarischen Bestandteilen, bei der Trompeter Chet Baker ein intensives Musikerleben zwischen den Extremen Revue passieren lässt. Er hat alles gehabt und ließ in den Kritiker-Umfragen oft genug Jazztrompeter wie Miles Davis hinter sich. Lebte, liebte, stürzte ab und stieg wieder auf. Entdeckte seine Stimme als zweites Instrument und verpasste mit schöner Regelmäßigkeit die Ausfahrt zu einem geregelten Leben – Haus, Familie oder das eigene Segelboot, von dem er sein ganzes Leben lang träumte. In den letzten Jahren bewegte er sich als musikalischer „first class hobo“ am liebsten in Europa. Zu Italien hatte er ein zwiespältiges Verhältnis: Er liebte das Land, hatte dort Fans und Freunde – und verbrachte 16 Monate in einem Gefängnis.

Story des Abends

Neben der Begegnung zwischen Chet Baker und der jungen Frau am Ostseestrand wird die Story des Abends inhaltlich auf einer historischen Ebene vorangetrieben: Tatsächlich wird Chet am 28. April 1988 im NDR-Funkhaus Hannover erwartet – von Big Band und Orchester sowie (in der fiktionalen Story) zwei überspitzt kontroversen Charakteren, die einen sehr unterschiedlichen Blick auf die Karriere der Jazzlegende haben: Ein übernervöser Produzent, Fan des Trompeters, sowie ein spitzzüngiger Kritiker, der seine maulige Rezension schon vorab im Kopf hat. Beide liefern sich einen verbalen Kampf mit feiner Klinge und bösen Ausfallschritten. Natürlich gibt es dazu Interpretationen der beteiligten Musiker von Stücken aus dem legendären Konzert zu hören.

Mit „Chet on the beach“ werden die 39. Sonneberger Jazztage auf besonders spektakuläre Weise eröffnet. Das Projekt wurde jetzt wegen seiner Einmaligkeit für die JazzBaltica 2026 engagiert, die zu den bedeutendsten Jazz-Festivals der Welt gehört. Aus diesem Grund wünschen sich die Sonneberger Jazzfreunde am kommenden Sonntag eine möglichst hohe Besucherzahl im Gesellschaftshaus.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Bestellung der Tickets über reservix auch an den Kartenvorverkaufsstellen Tourist-Info Sonneberg, Neue Presse Coburg und Buchhandlung Stache Neustadt möglich ist. Die Karten können vor Ort ausgedruckt werden. Karten sind ebenfalls an der Abendkasse erhältlich.

Informationen zum Ticketverkauf unter www.son-jazz.de