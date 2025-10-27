Sonneberg: Opening bereits mit einem Headliner

Rahmenhandlung von Volker Präkelt

Die Rahmenhandlung stammt von Volker Präkelt, dem Autor der Jazz-Revue „Jazzterdays“ und des Theaterstücks „Herbst in New York“, das im New Yorker Jazzclub Birdland spielt. Die Idee, eine Geschichte um den legendären Trompeter Chet Baker in einer besonderen Form umzusetzen, entwickelte Volker Präkelt mit Ingolf Burkhardt. Der international bekannte Trompeter der NDR Bigband stellte als musikalischer Direktor die Besetzung zusammen – ein Who’s Who der norddeutschen Jazzszene an den Instrumenten mit Shooting Star Ella Burkhardt als Sängerin. Titelrolle und Co-Regie übernimmt Schauspieler und Synchronsprecher Sascha Rotermund. Die Bühnenprojektionen stammen vom Musikfotografen Steven Haberland. Das bewegende Leben von Chet Baker (1929 – 1988) ist Teil der Jazz-Historie und bereits aufwendig verfilmt worden. Allein „Chet on the beach“ bietet als einzigartige Mischung aus fantasievollen Szenen, Hörspiel-Elementen, atmosphärischen Sounds, Projektionen und Videos samt Live-Musik ganz neue, persönliche und überraschende Einblicke in das bewegte und bewegende Leben des Ausnahmekünstlers. Von West Coast bis Ostsee, vom jungen zum alten Chet, vom Bebop zum Cool-Jazz, von der Trompete zum Gesang – es sind die Gegensätze, die diesen Abend so spannend und einzigartig werden lassen. Autor Volker Präkelt: „Besonders interessiert hat uns die Ambivalenz, die sich durch sein ganzes Leben zieht.“ Chet konnte aufbrausend sein und sich gegen alle Widerstände zurück kämpfen – und hatte doch diese sanfte, ätherische Seite, die ihn so beliebt machte.