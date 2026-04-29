Das Gesundheitswesen zwischen „Kalter Küche“ und „Gebrannter Brücke“ hatte am 22. April gewissermaßen einen Mann-auf-dem-Mond-Moment. Erstmalig fand ein Verschluss des linken Vorhofohrs statt, ein minimalinvasiver Eingriff zur Schlaganfall-Vorsorge bei Vorhofflimmern. Bei der OP legt der Kardiologe einen Zugang zum Herzen. Über eine Zugangsschleuse wird das Implantat dann quer durch den Körper zum Vorhofohr gefädelt und freigesetzt, die Katheder im Anschluss entfernt und die Punktionsstelle per Naht verschlossen.