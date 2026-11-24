Eine zwölf Meter hohe Fichte schmückt seit Dienstagvormittag den Bahnhofsplatz vor dem Spielzeugstadt-Rathaus.
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„Ein wunderschöner Baum“, kommentierten Passanten, die zufällig vorbeikamen. Die Fichte stammt aus einem Vorgarten in Oberlind und wurde gespendet von Familie Linß. Auch Oberlind selbst hat schon seinen Weihnachtsbaum, eine Fichte, gesponsert von der Familie der ehemaligen Fleischerei Keller in Neufang.
Im Laufe des Tages wurde noch eine Douglasie von der Familie Bernhauser, ebenfalls aus Neufang, auf dem Piko-Platz postiert und eine Blautanne von der Familie Bergmann aus Weidhausen kam vor das Alte Rathaus.
„Wir sagen Dankeschön an die edlen Spender und natürlich an alle, die beim Schmücken der Stadt und dem Aufstellen der Bäume mitgewirkt haben“, übermittelt Rathaussprecherin Cindy Heinkel.
Noch eine wichtige Information für Pkw-Fahrer: Der Bahnhofsplatz steht voraussichtlich bis zum Dienstag, 22. Dezember, nicht als Parkfläche zur Verfügung.