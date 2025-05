Sonneberg: Nur im Miteinander ist Gutes zu bewirken

Unsere Empfehlung für Sie Buchlesung Blick auf die Welt von besonderer Aussagekraft Harald Saul las in der Musikschule Sonneberg aus Tagebüchern einer ehemaligen Hausangestellten. Neben ihm war die Villa selbst Star des Abends.

Sein besonderes Anliegen, so erinnert Rathaussprecherin Cindy Heinkel, galt der Weitergabe von Kochwissen an Kinder und Jugendliche – mit großem Einsatz führte er Koch-Arbeitsgemeinschaften an Schulen in Sonneberg und Gera, kochte mit Kita-Kindern „Mahldetsch“ (Eierkuchen) und vermittelte der jungen Generation die Freude am Kochen als Teil der Alltagskultur.