Steinach - Es waren Bilder, die um die Welt gingen: Jubelnde Menschen in ganz Deutschland liegen sich in den Armen und feiern überschwänglich die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. In der dreiteiligen Serie "1990 - Aufbruch zur Einheit" lag der Fokus des MDR auf der Region Mitteldeutschland und der Geschehnisse in seinen kleinen Orten.