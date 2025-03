Schon zum zehnten Mal heißt es in Sonneberg: „Heimat shoppen“! Diese Initiative der Industrie- und Handelskammer Südthüringen (IHK) hat sich längst als fester Bestandteil des städtischen Lebens etabliert. Doch dieses Jahr bringt frischen Wind mit sich – und zwar in Form eines brandneuen Logos. Dieses wurde am Donnerstag, dem 20. März, auf dem Piko-Platz feierlich enthüllt.