Sonneberg: Neues Fachkabinett für zeitgemäßes Lernen

Elke Herrling und Patrick Reiche, Abteilungsleiter berufliche Schulen der SBBS, dankten daher allen Unterstützern des Vorhabens – dem Fördermittelgeber und dem Landkreises. Diese wurden vor Ort durch Volker Unger vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum sowie durch Landrat Robert Sesselmann und Christina Mann, Leiterin Schulverwaltungsamt des Landkreises, vertreten. Einen Einblick in die Anlage boten ihnen Alexandra Krautwurst, Koordinatorin berufliche Schulen und Lehrkraft Metall und Technik, Kerstin Schillig, Lehrkraft Elektrotechnik, Jan Schwarz von der Fachschule der SBBS sowie Cedric Bauersachs und Erik Lindenlaub, die am Beruflichen Gymnasium in der Fachrichtung Elektrotechnik derzeit ihr Abitur machen.