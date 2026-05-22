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Sonneberg Neues Fachkabinett für zeitgemäßes Lernen

Für die Modernisierung der Elektrotechnikausstattung an der Staatlichen Berufsbildenden Schule Sonneberg wurde eine halbe Million Euro ausgegeben.

Sonneberg: Neues Fachkabinett für zeitgemäßes Lernen
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Im neuen Fachkabinett der Staatlichen Berufsbildenden Schule Sonneberg zeigt Cedric Bauersachs, Schüler der Fachrichtung Elektrotechnik, den Besuchern stolz die modernen Ausbildungsbedingungen. Foto: Landratsamt

An der Staatlichen Berufsbildenden Schule Sonneberg (SBBS) wurde jüngst ein neues Fachkabinett eingeweiht. Es beinhaltet hochmoderne Gerätschaften der Elektronik-, Mechatronik-, Steuerungs- und Automatisierungstechnik. Hinzu kommen eine Roboterzelle, Kameras und Sensoren sowie 16 Schülerarbeitsplätze mit Laptops und weiteren zeitgemäßen Lehrmitteln.

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Beim Rundgang durchs neue Kabinett. Foto: Landratsamt

„Das rechnergestützte und digital vernetzte Fachkabinett verfügt über verschiedene speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und intelligente LOGO-Kleinsteuerungen, die bei Automatisierungsanwendungen eingesetzt werden. Die geschaffene moderne Ausbildungsumgebung – insbesondere im Bereich der Steuerungstechnik und der vernetzten Produktion – entspricht den Anforderungen der Industrie 4.0 und bietet jungen Menschen hervorragende Perspektiven“, informiert Michael Volk, Sprecher im Landratsamt Sonneberg.

Praxisnah und zukunftsorientiert

„Die SBBS Sonneberg zeigt dank dieser wegweisenden Investition eindrucksvoll, wie berufliche Bildung praxisnah und zukunftsorientiert gestaltet werden kann. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der sogenannten Connected Factory. Dabei handelt es sich um eine vernetzte Produktionsumgebung, in der reale industrielle Abläufe abgebildet werden können. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen hier unter anderem Steuerungen zu programmieren, Anlagen zu vernetzen, Produktionsprozesse zu analysieren und zu optimieren. Diese Inhalte sind fester Bestandteil der Lernfelder in den Berufen Elektroniker, Mechatroniker und Industriemechaniker und können nun deutlich praxisnäher vermittelt werden“, beschreibt die stellvertretende Schulleiterin der SBBS, Elke Herrling, die umfangreichen Möglichkeiten, die das neue Kabinett bietet.

Auch für Fortbildungen offen

Das neue Fachkabinett kommt dem Unterricht in der dualen Ausbildung, am Beruflichen Gymnasium sowie an der Fachschule (Techniker-Ausbildung) zugute und fördert die zahlreichen MINT-Initiativen der SBBS Sonnberg. Die Anlage steht bei Bedarf auch überbetrieblichen oder externen Fortbildungen zur Verfügung. Mit der Umsetzung dieses jüngsten Zukunftsprojekts zur weiteren Modernisierung der SBBS untermauert die Bildungseinrichtung ihren Markenkern als Schwerpunkt-Berufsschule für die Bereiche Elektrotechnik, Mechatronik, Industriemechanik, Automatisierungs-, Energie- und Gebäudetechnik in Südthüringen und im nördlichen Oberfranken.

Modernste Technik. Foto: Landratsamt

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 500.000 Euro. Davon entfallen 300.000 Euro auf Fördermittel von Bund und Land aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“. Die verbleibenden 200.000 Euro brachte der Landkreis Sonneberg als zuständiger Schulträger über Eigenmittel ein.

Die Beantragung der Fördermittel erfolgte über das Schulverwaltungsamt der Kreisverwaltung. Das Vorhaben wurde auf Initiative des Schulleiters Steffen Werner seit mehreren Jahren durch die zuständigen Akteure geplant und umgesetzt.

Nutzung bereits seit dem Herbst

Genutzt wird das neue Fachkabinett bereits seit Oktober 2025. Bei der Einweihung waren sich alle Anwesenden einig, dass selbiges ein echter Gewinn für die SBBS ist, von dem gleichsam die Schülerschaft sowie die regionale Wirtschaft profitieren.

Elke Herrling und Patrick Reiche, Abteilungsleiter berufliche Schulen der SBBS, dankten daher allen Unterstützern des Vorhabens – dem Fördermittelgeber und dem Landkreises. Diese wurden vor Ort durch Volker Unger vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum sowie durch Landrat Robert Sesselmann und Christina Mann, Leiterin Schulverwaltungsamt des Landkreises, vertreten. Einen Einblick in die Anlage boten ihnen Alexandra Krautwurst, Koordinatorin berufliche Schulen und Lehrkraft Metall und Technik, Kerstin Schillig, Lehrkraft Elektrotechnik, Jan Schwarz von der Fachschule der SBBS sowie Cedric Bauersachs und Erik Lindenlaub, die am Beruflichen Gymnasium in der Fachrichtung Elektrotechnik derzeit ihr Abitur machen.

www.sbbs-son.de