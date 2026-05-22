Sonneberg: Neues Fachkabinett für zeitgemäßes Lernen

Praxisnah und zukunftsorientiert

„Die SBBS Sonneberg zeigt dank dieser wegweisenden Investition eindrucksvoll, wie berufliche Bildung praxisnah und zukunftsorientiert gestaltet werden kann. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der sogenannten Connected Factory. Dabei handelt es sich um eine vernetzte Produktionsumgebung, in der reale industrielle Abläufe abgebildet werden können. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen hier unter anderem Steuerungen zu programmieren, Anlagen zu vernetzen, Produktionsprozesse zu analysieren und zu optimieren. Diese Inhalte sind fester Bestandteil der Lernfelder in den Berufen Elektroniker, Mechatroniker und Industriemechaniker und können nun deutlich praxisnäher vermittelt werden“, beschreibt die stellvertretende Schulleiterin der SBBS, Elke Herrling, die umfangreichen Möglichkeiten, die das neue Kabinett bietet.