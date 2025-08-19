Seinerzeit kostete die Erschließung des Platzes 1,1 Millionen Euro und wurde von der Städtebauförderung des Freistaates Thüringen bezuschusst. Für diese Summe gab es nicht nur ein paar restaurierte Figuren des Künstlers Otto Keil (1905-1984), sondern auch noch Wasserspiele und Sitzmöglichkeiten zum Verweilen. Das Wasserspiel verfolgt das Prinzip eines Baukastens. Im Preis ebenfalls inbegriffen: der Bau von neue Leitungen und Kanälen. Ferner kamen Straßen, Wege und Parkplätze hinzu im Dreieck von Hoffmeister-, Bahnhofs- und Bismarckstraße. Der Platz wurde rechtzeitig zum Thüringentag fertig, der nur wenige Wochen später unter dem Motto „Sonneberg spielt auf!“ rund 200 000 Besucher in die Kreisstadt lockte.