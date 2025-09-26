Der Geo-Pfad „SchieferREICH“ präsentiert sich für zahlreiche interessierte Wanderer in seinem neuen Glanz. In den vergangenen anderthalb Jahren haben die Stadt Sonneberg und der Verein Naturpark Thüringer Wald, mit Unterstützung des Freistaates Thüringen, gemeinsam den Geo-Pfad umfassend ausgebaut. Neue Infotafeln, eine moderne Beschilderung und digitale Angebote rücken das geologische Erbe der Region stärker ins Bewusstsein und in den Mittelpunkt.