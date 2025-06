Sonneberg: Neuer Standort für die Kinderschützer

Ein Tapetenwechsel steht beim Kinder- und Jugendschutzdienst „Tauzeit“ an. Dieser bezieht zum 1. Juli neue Räumlichkeiten in der Gustav-König-Straße 33 in Sonneberg. Bisheriger Anlaufpunkt war die Gleisdammstraße 3. Seit 2007 hat er sich im Landkreis etabliert und bietet Hilfs-, Unterstützungs- und Begleitangebote für Kinder, Jugendliche sowie Angehörige bzw. Bezugspersonen, die körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren haben oder davon bedroht sind, an. Ergänzend finden in Schulen und Kindergärten Präventionstage statt.