Sonneberg: Neuer Ansprechpartner für die Selbsthilfe

Seit kurzem gibt es bei der Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen – kurz KISS – ein neues Gesicht. Die im Gesundheitsamt des Landratsamtes Sonneberg angesiedelte Beratungs- und Unterstützungseinrichtung wird nunmehr durch Jens Neugebauer geleitet. Der langjährige Mitarbeiter der Kreisverwaltung folgt auf Petra Beyer, die in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Ab dem 1. Oktober 2025 übernimmt Jens Neugebauer zusätzlich die Themenbereiche Prävention und Gesundheitsförderung im Landkreis, die eng mit Selbsthilfearbeit verwoben sind, erklärt Landkreissprecher Michael Volk.