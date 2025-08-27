 
Jens Neugebauer folgt auf Petra Beyer als Leiter der Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Landratsamt Sonneberg.

 
Sonneberg: Neuer Ansprechpartner für die Selbsthilfe
Jens Neugebauer. Foto: LRA

Seit kurzem gibt es bei der Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen – kurz KISS – ein neues Gesicht. Die im Gesundheitsamt des Landratsamtes Sonneberg angesiedelte Beratungs- und Unterstützungseinrichtung wird nunmehr durch Jens Neugebauer geleitet. Der langjährige Mitarbeiter der Kreisverwaltung folgt auf Petra Beyer, die in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Ab dem 1. Oktober 2025 übernimmt Jens Neugebauer zusätzlich die Themenbereiche Prävention und Gesundheitsförderung im Landkreis, die eng mit Selbsthilfearbeit verwoben sind, erklärt Landkreissprecher Michael Volk.

Der neue KISS-Leiter engagiert sich seit vielen Jahren in der Selbsthilfe und Inklusion für Menschen mit Down-Syndrom und deren Familien, unter anderem als Gründer der Selbsthilfegruppe „Eltern helfen Eltern“ im Raum Sonneberg, Coburg, Kronach, Lichtenfels und Hildburghausen. In der Vergangenheit hat Jens Neugebauer unter anderem eine Ausstellung unter dem Titel „Glück kennt keine Behinderung“ im Landratsamt und in der Stadt Sonneberg initiiert, die beeindruckend zeigte, wie lebensfroh Menschen mit Trisomie 21 leben können, so der Sprecher.

Aufgaben der KISS

Die KISS ist im Gesundheitsamt des Landkreises Sonneberg angesiedelt und übernimmt vielfältige Aufgaben, darunter:

•Beratung zu allen Fragen rund um Selbsthilfegruppen

•Begleitung bei Gründungsphasen neuer Gruppen

•Vermittlung in bereits bestehende Gruppen

•Organisation von Fort- und Informationsveranstaltungen

•Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung zwischen Gruppen und bestehenden Strukturen

„Als Ansprechpartner der KISS stehe ich allen Interessierten professionell und persönlich zur Seite – von der ersten Idee einer Selbsthilfegruppe bis zur regelmäßigen Arbeit. Gemeinsam gestalten wir eine starke Selbsthilfelandschaft im schönen Landkreis Sonneberg“, freut sich Jens Neugebauer. Er unterstützt konkret mit Beratung und Begleitung in der Gründungsphase von Selbsthilfegruppen, bei der Kontaktvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit oder mit Angeboten zu Fortbildungen oder Veranstaltungen.

„Jetzt sind Sie gefragt: Gründen Sie eine Selbsthilfegruppe – ich helfe Ihnen gern! Ob zu chronischen Erkrankungen, psychischer Gesundheit, speziellen Lebenssituationen oder Themen wie Inklusion – jede Idee für eine Selbsthilfegruppe ist willkommen. Sie haben Interesse, eine Selbsthilfegruppe zu gründen? Sie möchten sich vernetzen oder brauchen Unterstützung beim Start? Dann melden Sie sich gerne direkt bei mir. Mit Ihrer Initiative stärken Sie die Gemeinschaft im Landkreis Sonneberg und schaffen Orte des Austauschs, der Unterstützung und des Miteinanders. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Selbsthilfegruppen sichtbarer werden und noch besser unterstützt sind“, ermuntert der Behördenmitarbeiter.