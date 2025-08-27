Sonneberg: Neuer Ansprechpartner für die Selbsthilfe

„Jetzt sind Sie gefragt: Gründen Sie eine Selbsthilfegruppe – ich helfe Ihnen gern! Ob zu chronischen Erkrankungen, psychischer Gesundheit, speziellen Lebenssituationen oder Themen wie Inklusion – jede Idee für eine Selbsthilfegruppe ist willkommen. Sie haben Interesse, eine Selbsthilfegruppe zu gründen? Sie möchten sich vernetzen oder brauchen Unterstützung beim Start? Dann melden Sie sich gerne direkt bei mir. Mit Ihrer Initiative stärken Sie die Gemeinschaft im Landkreis Sonneberg und schaffen Orte des Austauschs, der Unterstützung und des Miteinanders. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Selbsthilfegruppen sichtbarer werden und noch besser unterstützt sind“, ermuntert der Behördenmitarbeiter.