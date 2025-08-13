Sonneberg: Neue Freunde finden mit der Volkshochschule

Am 1. September beginnt das diesjährige Herbstsemester der Volkshochschule des Landkreises Sonneberg (VHS). Umfassende Informationen zum vielfältigen Angebot der Erwachsenenbildung bietet das neue Programmheft, wie das Landratsamt informiert.
Das Herbstsemester der Volkshochschule des Landkreises Sonneberg beginnt. Das Angebot reicht von A wie Aqua-Fitness bis Z wie Zeichnen. Es geht nicht nur um mehr Wissen.
Am 1. September beginnt das diesjährige Herbstsemester der Volkshochschule des Landkreises Sonneberg (VHS). Umfassende Informationen zum vielfältigen Angebot der Erwachsenenbildung bietet das neue Programmheft, wie das Landratsamt informiert.
Nach der Werbung weiterlesen
Dieses liegt ab sofort an vielen Auslageorten im Landkreis kostenlosen aus, so zum Beispiel in Apotheken, Banken, Behörden, Läden und Praxen. Zudem sind die Kurse unserer schon jetzt online buchbar sowie telefonisch unter der Nummer (0 36 75) 87 16 20.
Ganz gleich, ob man eine neue Sprache erlernen, seine Fitness stärken oder die kreativen Talente entfalten möchte – die Volkshochschule hat für viele Interessierten Passendes im Angebot. Nebenbei trifft man auf Gleichgesinnten, die möglicherweise zu Freunden werden. Das Semesterangebot der bildet ein breites Spektrum ab – darunter die Themenfelder Gesundheit, Sprache, Kultur und Gestalten, Arbeit und Beruf, Gesellschaft und Umwelt sowie Digitales Lernen und „junge vhs“.
Die Kurse reichen von A wie Aqua-Fitness bis Z wie Zeichnen. Vermittelt werden unter anderem Computerkenntnisse, Selbstverteidigungstechniken oder Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch. Wer fit bleiben möchte, kann Spinning-, Tanz-, Fitness- oder Gymnastikkurse besuchen. Zur Stressbewältigung gibt es Yoga (auch für Kinder) oder Klangschalenmassage. Nicht zuletzt sind auch Wanderungen mit dem Pilzberatern oder mit Kreiswegewart Ralf Kirchner sind im Angebot.
Die Kurse finden überwiegend in der Sonneberger VHS-Hauptgeschäftsstelle in der Coburger Straße 32a oder in der Außenstelle der im Rennsteig-Gymnasium Neuhaus am Rennweg in der Apelsbergstraße 62 statt. Darüber hinaus gibt es aber auch Angebote in Schulen oder anderen Örtlichkeiten.
„Nutzen Sie unsere VHS-Angebote des lebenslangen Lernens, um ihre persönlichen oder beruflichen Ziele besser erreichen zu können. Unser Semesterheft bietet Ihnen hierbei einen bequemen Überblick in handlicher Form“, erklärte VHS-Leiterin Corina Müller.
Ein Dankeschön gelte auch allen engagierten Dozenten, die mit ihrem Wissen und ihrem Engagement dazu beitragen, dass die Kurse zu einem bereichernden Erlebnis würden. Ohne ihre Expertise und ihren Einsatz wäre der traditionsreiche Volkshochschul-Gedanke nicht umsetzbar.
www.vhs-sonneberg.de