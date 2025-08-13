Sonneberg: Neue Freunde finden mit der Volkshochschule

Die Kurse reichen von A wie Aqua-Fitness bis Z wie Zeichnen. Vermittelt werden unter anderem Computerkenntnisse, Selbstverteidigungstechniken oder Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch. Wer fit bleiben möchte, kann Spinning-, Tanz-, Fitness- oder Gymnastikkurse besuchen. Zur Stressbewältigung gibt es Yoga (auch für Kinder) oder Klangschalenmassage. Nicht zuletzt sind auch Wanderungen mit dem Pilzberatern oder mit Kreiswegewart Ralf Kirchner sind im Angebot.