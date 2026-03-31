200 kleine Überraschungspäckchen hat Birgit Roos fertig, damit an den vier Tagen zu Ostern jeweils die ersten fünfzig Kinder eine zusätzliche Freude haben. Längst ist sie mit ihrem Mann Klaus zwischen erster und dritter Etage im Haus unterwegs und plant voraus für den 2. Mai, wo der Zauberer und der DJ ihren Platz finden, wo Spiel- und Bastelstationen und der Hausflohmarkt eingerichtet werden, welche Reptilien sich für ein besonderes Foto auf dem Arm eines Besuchers wohlfühlen. Im größten Raum ganz oben hängt schon üppige Wanddeko und man meint, gleich springt Mogli aus dem „Dschungelbuch“ mitsamt seinen tierischen Freunden hervor. Das Meeresaquarium und Exotarium Nautiland in Sonnebergs Altstadt wird 25 Jahre.