Reihenweise verdorrte, abgestorbene Buchsbäume – so zeigt sich das Bild auf etlichen Grabanlagen und Hecken der Sonneberger Friedhöfe. Nahezu jede Pflanze ist von dem Schädling befallen, der gerade auch in Gartenanlagen und privaten Gärten sein Unwesen treibt. Der sogenannte Buchsbaumzünsler frisst die Blätter und Triebe und kann die Pflanzen so weit schwächen, dass sie absterben können.